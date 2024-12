Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand eines Kinderwagens im Treppenhaus - Drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 17. Dezember 2024 01:17 - 03:26 Uhr

Wo? Otto-Dix-Ring, Strehlen

Über den Notruf 112 meldeten Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Dresden eine starke Verqualmung im Treppenraum eines Plattenbaus am Otto-Dix-Ring. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Haustür des Gebäudes offen und der Hausflur war leicht verraucht. Zwei männliche Personen befanden sich noch im Treppenhaus. Einer von ihnen zeigte Symptome einer Rauchgasvergiftung. Er wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Im Erdgeschoss entdeckte ein Trupp einen brennenden Kinderwagen im Hausflur. Der Brand konnte schnell mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Parallel dazu wurden Abluftöffnungen geschaffen, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Ein Großteil des Rauchs war bereits durch die Hintertür entwichen, sodass die natürliche Entrauchung effektiv unterstützt werden konnte. Der Flurbereich wurde durch die Hitze sowie die Rauchgase stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch den U-Dienst wurden Schadgasmessungen durchgeführt. Im Rahmen seiner Erkundung traf er auf zwei Frauen, von denen eine, welche mutmaßlich Rauchgas eingeatmet hatte, als sie zum Zeitpunkt des Brandes die Wohnungstür öffnete. Beide Frauen wurden ebenfalls notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung mit einem nachgeforderten Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuer-und Rettungswachen Altstadt und Striesen sowie der U-Dienst und der B-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell