FW Dresden: Wohnungsbrand: Eine schwer verletzte Person gerettet

Dresden (ots)

Wann? 15. Dezember 2024 seit 08:33 Uhr

Wo? Rathener Straße, Großzschachwitz

Heute Vormittag meldeten Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Dresden eine starke Verqualmung im Treppenraum eines Plattenbaus an der Rathener Straße. Neben einem deutlich wahrnehmbaren Brandgeruch war auch ein Rauchwarnmelder zu hören. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter, schwarzer Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Aufgrund der potenziell hohen Zahl an Betroffenen wurde das Alarmstichwort umgehend erhöht, um schnell ausreichend Kräfte für die Rettungs- und Löscharbeiten bereitzustellen. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz in die Brandwohnung vor, um Personen zu retten und den Brand zu bekämpfen. Eine schwer verletzte Person wurde mit einer Schleifkorbtrage über die Drehleiter aus der Wohnung gerettet und vor Ort notärztlich versorgt. Nach Stabilisierung wurde die Person in ein Krankenhaus transportiert. Vier weitere Personen, die sich eigenständig ins Freie begeben hatten, blieben unverletzt. Dank des besonnenen Verhaltens der übrigen Bewohner, die ihre Wohnungstüren geschlossen hielten, wurden diese nicht dem gefährlichen Brandrauch ausgesetzt. Das Feuer konnte mit einem Strahlrohr schnell gelöscht werden. Aktuell laufen Belüftungsmaßnahmen und die umliegenden Wohnungen werden auf eine mögliche Kontamination mit giftigem Rauch kontrolliert. Darüber hinaus wird der Kräfteansatz vor Ort deutlich reduziert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Bereich der Rathener Straße kommt es aufgrund des Einsatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. An dem Einsatz sind insgesamt 90 Einsatzkräfte beteiligt, darunter die Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen, Löbtau und Altstadt, die Rettungswachen Leuben und Reick sowie Führungskräfte des A-, B- und U-Dienstes. Unterstützt wurden sie von der Stadtteilfeuerwehr Kaitz, Langebrück, Lockwitz und Niedersedlitz, dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie dem Leitenden Notarzt.

