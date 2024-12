Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 6. Dezember 2024

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Verkehrsunfall: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Wann? 6. Dezember 2024 14:19 - 16:03 Uhr Wo? Radeberger Landstraße, Dresdner Heide

Feuerwehr Dresden und Rettungsdienst wurden zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Pkw Ford war gegen einen Baum geprallt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Fahrerin des Fahrzeugs verletzt, jedoch nicht eingeklemmt. Betriebsstoffe traten aus dem Pkw nicht aus. Während die Patientin notärztlich erstversorgt wurde, sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unfallstelle sowie die Fahrzeuge, stellten vor Ort den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienstes bei der Versorgung der Patientin, einschließlich Immobilisierung und achsengerechter Verbringung in den Rettungswagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Langebrücke. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Radberger Landstraße voll gesperrt werden.

Brand: PKW brennt in einem Parkhaus

Wann? 6. Dezember 2024 22:07 - 00:42

Wo? Niedersedlitzer Straße, Prohlis

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Brand im Parkdeck eines Gebäudes am Albert-Wolf-Platz alarmiert. In der dritten Ebene des Parkdecks war ein Pkw in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die betroffene Ebene stark verraucht. Die Rauchausbreitung in Richtung Albert-Wolf-Platz nahm außerhalb des Parkdecks deutlich ab. Personen befanden sich nicht in der Nähe des Brandherdes. Auf der brandabgewandten Seite wurde ein Bereich kontrolliert, in dem unregelmäßig eine Person übernachtet, jedoch ohne Feststellungen. Ein Trupp unter Atemschutz nahm mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf und löschte den Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge bzw. das Gebäude konnte verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Alarmiert wurden 44 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Löbtau und Striesen, der Rettungswache Reick, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Verkehrsunfall: Pkw kollidiert mit Laterne

Wann? 7. Dezember 2024 02:56 - 04:52

Wo? Steinbacher Straße, Leutewitz

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Mercedes mit einer Straßenlaterne kollidierte. Dabei wurde die Laterne aus dem Boden gerissen und mehrere Meter durch das Fahrzeug geschleift. Die Straße war mit Trümmerteilen übersät und alle Airbags des Fahrzeugs hatten ausgelöst. Der Fahrer und die Beifahrerin befanden sich augenscheinlich leicht verletzt außerhalb des Fahrzeugs. Ein nicht angeleinter Hund lief ebenfalls am Unfallort umher. Die Patienten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Das Elektrofahrzeug wurde durch Trennen des Hochspannungssteckers stromlos geschaltet. Für die Versorgung des Hundes wurde der Gerätewagen-Tier nachgefordert, welcher jedoch den Einsatz abbrechen konnte, da sich Angehörige bereiterklärten, für das Tier zu sorgen. Nach der Beseitigung der Trümmerteile von der Straße sowie der Entfernung der Laterne vom Fahrzeug mit einem Trennschleifer wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der Stadtteilfeuerwehr Ockerwitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell