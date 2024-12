Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand & Verkehrsunfall mit Verletzten

Dresden

Brand eines Schuppens auf dem Eigenheimweg drohte sich auszubreiten

Wann? 4. Dezember 2024 16:34 - 19:26 Uhr Wo? Eigenheimweg, Mockritz

22 Einsatzkräfte der Wachen Altstadt und Löbtau, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Kaitz wurden zu einem Brandeinsatz auf den Eigenheimweg alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand ein Carport-ähnlicher Schauer mit den Maßen 8 x 2 x 2 Meter zur Hälfte in Flammen. Das Feuer drohte, auf das nur drei Meter entfernte Wohnhaus überzugreifen. Der betroffene Schauer war überwiegend mit Feuerholz dicht bis unter das Dach gefüllt, zudem lagerten dort weitere Gegenstände. Der Eigentümer (49) hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits die Wachteln aus einem angrenzenden Stall gerettet und versuchte, Feuerholz aus dem brennenden Schauer zu bergen. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Die Einsatzkräfte hielten ihn von weiteren gefährlichen Rettungsversuchen ab und begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Der Brand wurde mit einem Strahlrohr von einem Trupp unter Atemschutz zügig gelöscht. Durch das schnelle und gezielte Handeln der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus erfolgreich verhindert werden. Um Glutnester sicher abzulöschen, wurde das Dach des Schauers mit einer Motorkettensäge teilweise abgetragen. Restlöscharbeiten erfolgten unter Einsatz einer Wärmebildkamera und eines Schaummittels. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Arbeiten an den Eigentümer sowie die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Verkehrsunfall: Zusammenstoß zwischen LKW und PKW Wann? 5. Dezember 2024 seit 5:43 Uhr Wo? BAB 4 Erfurt - Dresden

Am frühen Morgen des 5. Dezember 2024 wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 5:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein LKW vom Typ MAN und ein Ford-PKW. In Folge des Zusammenstoßes überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer (38) des Ford konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde anschließend medizinisch versorgt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Nach der Sicherung der Unfallstelle und der beteiligten Fahrzeuge banden die Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsmittel, um eine Gefährdung für die Umwelt und den Verkehr zu verhindern. Der verletzte PKW-Fahrer wurde medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Um den Verkehrsfluss schnellstmöglich wiederherzustellen, stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den PKW auf die Räder und schoben ihn an den Fahrbahnrand. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 26 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Trachau, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf. Der Einsatz wird in Kürze beendet sein.

