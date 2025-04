Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle mit Verletzten

Main-Tauber-Kreis (ots)

B19/ Bad Mergentheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Bad Mergentheim verletzt. Der Mann fuhr gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 19, als er wohl aufgrund eines Fahrfehlers mit seiner Maschine ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte die Kawasaki mit einem Entwässerungsrohr und der Fahrer stürzte. Der Mann wurde von Rettungskräften mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstanden Schäden, die die Polizei auf rund 14.000 Euro schätzt.

B292/ Boxberg: Kollision auf der Bundesstraße

Schäden in Höhe von rund 13.000 Euro und zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag bei Boxberg. Eine 60-Jährige wollte gegen 16:30 Uhr mit ihrem Nissan von der Landesstraße 2248 bei Unterschüpf auf die Bundesstraße 292 abbiegen. Vermutlich übersah sie dabei den Mercedes einer 42-Jährigen, der bereits auf der Bundesstraße fuhr und kollidierte mit diesem. Der Nissan überschlug sich daraufhin, wobei sich die 60-Jährige und ihr Mitfahrer verletzten . Beide wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

