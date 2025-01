Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Viele Fahrzeugführer mit Handy am Steuer erwischt

Diez (ots)

Am Montag, den 27. Januar, führten Beamte der Polizeiinspektion Diez in der Limburger Straße Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Ablenkung", also der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer, durch. In nur einer halben Stunde wurden zehn Fahrzeugführer und -führerinnen angehalten, die während der Fahrt telefonierten oder Nachrichten schrieben oder lasen. Eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, dass die Nutzung des Mobiltelefons eine stark ansteigende Unfallursache ist. Zur Verdeutlichung der Gefährlichkeit dieses Leichtsinns: Fährt man bspw. innerorts mit 50 km/h und schaut nur eine Sekunde auf sein Mobiltelefon, legt man fast 14 Meter "blind" zurück. Im Straßenverkehr sollte der volle Fokus auch auf diesen gerichtet sein! Die kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld von 100 Euro plus Verfahrenskosten rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell