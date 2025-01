POL-PDMT: Fahrerflucht ***Zeugenaufruf***

Höhr-Grenzhausen, Westerwaldarkaden (ots) - Am Montag, den 27.01.25 wurde in der Zeit zwischen 13:05 bis 14:00 Uhr, ein geparkter blauer PKW Mercedes, der vor dem LIDL auf dem Parkplatz der Westerwaldarkaden abgestellt war, durch einen bisher unbekannten Verursacher am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Rückfragen bitte an: Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter Tel.: ...

