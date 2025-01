POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots) - Am Sonntag, den 26.01.2025, gegen 04:30 Uhr kam es in der Wilhelmstraße (Fußgängerzone) in Hachenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren leicht verletzt wurden. Diese wurden von zwei bislang unbekannten Männern geschlagen, nachdem diese eine Gaststätte verlassen mussten und anschließend unvermittelt Streit anfingen. Zeugenhinweise an die PI Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte ...

