Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Mehrere Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Diez (ots)

Am Samstag, den 25. Januar, wurde ein 29-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 02:20 Uhr mit seinem E-Scooter in der Bahnhofstraße kontrolliert. Bei dem Mann konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er diesen bereits ein Jahr zuvor wegen Alkohol am Steuer abgeben musste. Nur 25 Minuten später wurde an gleicher Kontrollörtlichkeit ein weiterer Fahrer eines E-Scooter kontrolliert, da er sein Fahrzeug auffallend unsicher führte. Bei dem 31-Jährigen aus Limburg wurde ein Wert von 2,21 Promille festgestellt, weswegen er ebenfalls zwecks Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Mit dieser Maßnahme war der Mann jedoch nicht einverstanden und leistete Widerstand. Letztlich konnte er gefesselt und die Blutentnahme durchgeführt werden. Während der gesamten Dauer der Maßnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Am Sonntag, den 26. Januar, sollte ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg gegen 00:30 Uhr in der Limburger Straße mit seinem Pkw kontrolliert werden. er missachtete zunächst die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Er konnte durch die nacheilende Streife in Limburg angehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Auch ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell