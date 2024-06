Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verletzter Verkehrsteilnehmer flüchtet nach Zusammenstoß

Zeugenaufruf

Gifhorn (ots)

Am Freitag, dem 07.06.2024, beschädigte ein bislang Unbekannter einen geparkten Pkw in der Potsdamer Straße in Höhe der Hausnummer 2 in Gifhorn. Der Pkw, ein weißer Mercedes Sprinter, war hier in der Zeit von 19:00 bis 20:05 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt.

Der bislang unbekannte Verursacher war anhand der Spurenlage entweder mit einem Fahrrad oder möglicherweise mit einem Roller unterwegs als er in die hintere linke Fahrzeugseite des geparkten Pkw fuhr. Die aufgefundene Blutspur deutet darauf hin, dass sich der Flüchtige bei der Kollision verletzte. Der Verursacher setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Gifhorn sucht nach dem geflüchteten Unfallverursacher und bittet um Hinweise von Anwohnern oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise Zeugen des Unfalls geworden sind oder andere Feststellungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 05371 9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell