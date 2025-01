Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Beidseitige Sperrung nach Lkw-Unfall auf der A 20

Neubrandenburg (ots)

Schreck heute Morgen für einen 55-Jährigen Lkw-Fahrer. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete kurz nach halb neun auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Friedland und Strasburg in Fahrtrichtung Stettin mit seinem Sattelauflieger einer Getränkefirma in den Leitplanken. Das Gespann war zum Unfallzeitpunkt voll beladen. Der Verkehr wurde zunächst an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In der Folge musste die Autobahn für die Bergung im betroffenen Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Die Einsatzkräfte stellten bei dem Deutschen während der Unfallaufnahme einen Atemalkoholwert von 0,39 Promille fest. Er wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, wo auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

