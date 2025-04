Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Kind im Kinderwagen angefahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 08.04.2025, gegen 16:10 Uhr kam es in der Staufener Straße in Bad Krozingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kinderwagen, welcher durch eine Fußgängerin geschoben wurde.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei vermutlich die Fußgängerin mit ihrem Kinderwagen. Die PKW-Fahrerin touchierte demnach den Kinderwagen und stoppte zunächst. Daraufhin korrigierte sie nach vorne, um rückwärts auszuparken und setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Das zweijährige Kind, welches sich im Kinderwagen befand, wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Bei dem PKW soll es sich um einen silberfarbenen, glänzenden Mercedes, evtl. E-Klasse/Limousine gehandelt haben.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zur mutmaßlichen Unfallverursacherin machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Krozingen Tel. 07633/93824-0 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631/1788-0) rund um die Uhr entgegen.

