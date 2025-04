Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte am Dienstag, 08.04.2025 gegen 18.30 Uhr auf eine Gruppe von mehreren Passanten aufmerksam, welche auf der Hauptstraße, in Höhe eines Discounters, standen. Nachdem die Beamten dazukamen bemerkten sie, dass es vermeintlich um einen gestürzten Radfahrer ging, welcher alkoholisiert war. Der 58-Jährige stand in der Runde und war augenscheinlich unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Bei der Vorbereitung zur Blutentnahme in eine Klinik wurde der 58 Jahre alte Radfahrer bewusstlos, woraufhin der Rettungsdienst verständigt wurde und dieser ihn versorgte. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet die anwesenden Passanten, welche beim dazukommen der Polizei die Örtlichkeit verlassen hatten, sich zu melden.

