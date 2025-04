Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer gestürzt und verstorben

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache gestürzt ist ein Radfahrer am Samstag, 05.04.2025, in Freiburg. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der 59-Jährige gegen 17 Uhr den Weg zwischen dem Betzenhauser Steg und der Betzenhauser Brücke in nördlicher Fahrtrichtung, als er alleinbeteiligt zu Fall kam und gegen eine Schutzplanke prallte. Zeugen leisteten Erste Hilfe; ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er am 7. April verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war nicht der Sturz vom Fahrrad, sondern eine medizinische Ursache todesursächlich.

oec

