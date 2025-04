POL-FR: Emmendingen:

Polizeipräsidium Freiburg

Emmendingen:

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 07.04.2025, gegen 19.50 Uhr kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Emmendingen zu einer zunächet verbalen Streitigkeit zwischen zwei jungen Frauen, welche letztendlich in wechselseitige Handgreiflichkeiten übergingen. Im weiteren Verlauf setzte die 19-Jährige ein Messer gegen die 18-Jährige ein und verletzte sie schwer.

Bei beiden Frauen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige aus hiesiger Region. Konkrete Lebensgefahr besteht nicht.

Die Tatverdächtige konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen.

