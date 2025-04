Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Ein 47-jähriger Mann steht im Verdacht unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.

Anlässlich eines Einsatzes des Kriminalkommissariats Lörrach am Mittwoch, 02.04.2025, bei einem 47-jährigen Mann konnten in dessen Zimmer eine nicht geringe Menge MDMA sowie eine Stahlrute entdeckt werden. Das Betäubungsmittel, die Stahlrute sowie weitere Gegenstände, die als Beweismittel in Betracht kommen, wurden beschlagnahmt.

Gegen den 47-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach am 03.04.2025 durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Lörrach ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

