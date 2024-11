Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec aus Garage entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Anemonenstraße betraten Unbekannte zwischen Samstag 12 Uhr und Dienstag 16.30 Uhr widerrechtlich ein Grundstück und in der späteren Folge eine Garage. In dieser bedienten sie sich eines E-Bikes des Herstellers Trek. Das schwarze Fahrrad des Models "Rail 7", welches mehrere tausend Euro wert war, eigneten sich die Täter in widerrechtlicher Absicht an und verschwanden in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden ebenso wie jene, denen ein solches Fahrrad zum Kauf angeboten wird, sich unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0293286

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell