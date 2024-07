Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei verletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.07.2024, gegen 15:10 Uhr) kam es auf der L74 in Höhe der Einmündung Am Jacobsberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 40-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Mini auf der L74 in Richtung Solingen-Kohlfurth. Als sie nach bisherigen Erkenntnissen bei Grünlicht zeigender Ampel nach links in die Straße Am Jacobsberg einbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Ford Transit eines 29-Jährigen. Dieser fuhr auf der L74 in Richtung Sonnborner Kreuz. Beide Unfallbeteiligte erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell