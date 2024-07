Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Pkw-Fahrerin nach Alleinunfall

Wuppertal (ots)

Am Montag (29.07.2024, gegen 14:15 Uhr) kam es auf der Oberbergischen Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau (77) schwere Verletzungen erlitt. Die Wuppertalerin fuhr mit ihrem Fiat Panda auf der Oberbergischen Straße in Richtung Lichtscheid. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Fiat kurz hinter der Einmündung Am Unterbarmer Friedhof einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen C3. In der Folge drehte sich das Unfallfahrzeug auf die Fahrerseite. Die Fahrerin musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Durch den Unfall erlitt die 77-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell