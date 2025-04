Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Abbiegender Pkw kommt auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Von der Martin-Luther-Straße aus bog am Dienstag, 08.04.2025 gegen 14.50 Uhr ein unbekannter Pkw in die Kolpingstraße nach rechts ein und kam dabei vermeintlich zu weit auf die linke Fahrspur. Im gleichen Moment kam diesem ein Mercedes entgegen, welcher daraufhin auswich um eine Kollision zu vermeiden. Beim Ausweichen streifte der 88 Jahre alte Mercedesfahrer einen am Straßenrand geparkten Ford Fiesta. Das abbiegende, unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 4500 Euro, am Ford 3000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, sich zu melden.

