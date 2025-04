POL-FR: Staufen/ Heitersheim/ Ehrenkirchen: Mehrere Einbrüche in Kinderbetreuungseinrichtungen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Kreisverkehr K5114/L105 bei Endingen/Riegel kam es am Dienstagmorgen, 08.04.2025, gegen 06:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Offenbar missachtete eine Autofahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Autofahrer. Beim Zusammenstoß kam es zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Schilderungen der Unfallbeteiligten weichen stark voneinander ab, weshalb Das ...

