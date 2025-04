POL-FR: Wutöschingen: Zusammenstoß zwischen Personenzug und Kleintransporter

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 08.04.2025, kurz vor 15.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Waldgebiet zwischen der Sankt Blasier Straße und dem Heidebuckweg mitgeteilt. Der Brand breitete sich in kürzester Zeit zu einem größeren Flächenbrand des Unterholzes aus. Mit einem Großaufgebot von Feuerwehrabteilungen konnte der Brand nach mehrstündigen ...

