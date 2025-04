POL-FR: Schluchsee: Person gerettet

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 08.04.2025, gegen 01.45 Uhr, kollidierte eine 20-jährige Fahrerin eines Kleintransporters mit einem in der Straße "In der Teichmatt" am rechten Fahrbahnrand geparkten Lastzug. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Neben dem ...

