POL-LG: ++ Lüneburg - Außenspiegel mehrerer Pkw abgetreten - Verursacher ermittelt ++ Lemgow - Einbruch in Wohnhaus - Hinweise ++ Bad Bevensen - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Hoher Sachschaden ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in Bar

Am 27.03.25 kam es gegen 01:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Straße Am Stintmarkt. Ein 26-Jähriger schlug einem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierbei wird der 21-Jährige leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - "Falscher Handwerker" erhält Zutritt zur Wohnung - Hinweise

Am 26.03.25 gegen 09:30 Uhr erhält ein bisher unbekannter Mann Zutritt zu einer Wohnung in der Dessauerstraße. Dieser zeigte der 88-jährigen Bewohnerin einen nicht bekannten Ausweis vor und gab an, einen Wasserschaden kontrollieren zu müssen. Der Unbekannte ging mit der Dame durch alle Räume und entwendete ein Schmuckkästchen. Dies wurde erst im Nachhinein bemerkt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - groß - ca. 55-60 Jahre alt - auffällig auseinander stehende Zähne

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 27.03.25 versuchten Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Bardowicker Straße einzubrechen. Hierbei wurde eine Glasscheibe zerstört. In das Objekt gelangten die Täter nicht. Es entstand Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Außenspiegel mehrerer Pkw abgetreten - Verursacher ermittelt

Am 26.03.25 gegen 19:45 Uhr wurde ein 40-jähriger Lüneburger dabei beobachtet, wie er mehrere Außenspiegel von geparkten Pkw in der Straße Neuetorstraße beschädigte. Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden beschädigt, sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Lüneburg - Betäubungsmittel bei Durchsuchungen gefunden

Bereits am 25.03.25 kam es zu einer Durchsuchung einer Wohnung in der William-Watt-Straße. Durch Polizeibeamte wurde ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Lüneburg vollstreckt. Anlass waren unter anderem Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen 13:30 Uhr wurde die Wohnung durchsucht und entsprechende Betäubungsmittel und auch Medikamente aufgefunden. Folgeermittlungen führten dann zu einer weiteren Durchsuchung in den Nachmittagsstunden in der Uelzener Straße. Auch diese führte zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel. Die Polizei ermittelt.

Melbeck - Einbruch in Jugendtreff - Hinweise

In der Nacht vom 26.03. auf den 27.03.25 brachen Unbekannte in den Jugendtreff Melbeck in der Ebstorfer Straße ein. Aus diesem wurde unter anderem eine Kasse mit einer geringen Bargeldsumme entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Pedelec-Fahrerin stürzt und wird leicht verletzt

Am 27.03.25 gegen 07:20 Uhr kam es auf der Bardowicker Straße zu einem Radunfall. Eine 54-jährige Fahrerin eines Pedelecs beabsichtigte von der Straße auf den Gehweg zu wechseln und prallte mit ihrem Vorderrad gegen einen Kantstein. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Junge Ladendiebinnen im Supermarkt

Am 26.03.25 gegen 17:00 Uhr wurden zwei junge Mädchen im Alter von 16 und 13 Jahren dabei erwischt, wie sie in einem Supermarkt in der Straße Adolfsplatz diverse Kosmetikartikel in ihre Handtaschen packten. Sie passierten den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Der Wert des Diebesgutes lag bei knapp 50 Euro.

Lemgow - Einbruch in Wohnhaus - Hinweise

Zwischen dem 23.03. und dem 26.03.25 brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Ortsteil Trabuhn ein. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters wurde das Wohnhaus betreten und sämtliche Räume durchsucht. Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Vorbereitetes Osterfeuer angezündet - Hinweise

Am 26.03.25 gegen 21:00 Uhr entzündeten Unbekannte ein vorbereitetes Osterfeuer an einem Feldweg von der Gorlebener Straße kommend. Die Unbekannten flüchteten mit einem Fahrzeug. Die Polizei hast die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall auf der B71

Am 26.03.25 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 (Soltauer Straße). Ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem Pkw Skoda. Der 52-Jährige und auch die 42-jährige Fahrerin des Pkw Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von 8000 Euro.

Bad Bevensen - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Hoher Sachschaden

Am 27.03.2025 gegen 00:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 41 in Fahrtrichtung Jastorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes kam kurz vor dem Ortseingang aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde unter anderem die Umzäunung einer Weide beschädigt. Die 33-Jährige blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von gut 40.000 Euro.

