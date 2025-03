Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Bäckerei - Täter auf frischer Tat ertappt ++ Polizei prüft betrügerisches Vorgehen bei Dachrinnensanierungen ++ Unfall auf der Bundesstraße 4 ++ Rum gestohlen - Dieb rennt davon ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus Rohbau

Im Zeitraum zwischen dem 21.03. und dem 25.03.25 entwendeten Unbekannte eingebaute FI-Schutzschalter aus einem Rohbau in der Lindenstraße. Dadurch entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Betzendorf - Einschleichdieb erbeutet Schmuck - Zeugen gesucht

Am 25.03.25 vermutlich gegen 11:30 Uhr betrat eine unbekannte Person ein unverschlossenes Wohnhaus in der Straße Rosengarten. Aus diesem wurde unter anderem Schmuck und Geldbörsen entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bäckerei - Täter auf frischer Tat ertappt

Am 26.03.25 gegen 02:00 Uhr wurde die Schiebetür einer Bäckerei in der Straße Bülows Kamp gewaltsam geöffnet. Durch vor Ort eintreffende Polizeibeamte in Begleitung von Diensthundeführern wurde das Objekt zunächst umstellt. Im Inneren konnten zwei Männer im Alter von 33 und 35 Jahren angetroffen werden, während diese gerade Schubladen durchwühlten. Die Täter wurden vorläufig festgenommen. Es entstand Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Lüneburg - Nach Platzverweis in Gewahrsam

Am 25.03.25 gegen 15:00 Uhr betrat ein 35-Jähriger, trotz bestehendem Platzverweis, erneut einen Supermarkt im Häcklinger Weg. Hintergrund für den Platzverweis war eine versuchte Körperverletzung und ein Hausfriedensbruch. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der 35-Jährige dann in Gewahrsam genommen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg/Hitzacker - Polizei prüft betrügerisches Vorgehen bei Dachrinnensanierungen

Die Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts eines Betruges in zwei Fällen aus den vergangenen Tagen. Dabei boten jeweils drei Männer Arbeiten bei Häusern in Dannenberg und Hitzacker an der Dachrinne an. Im Verlaufe dieser wurden die Kosten immer wieder erhöht und die Arbeiten nicht zufriedenstellend abgeschlossen. Die Polizei prüft ein betrügerisches Vorgehen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Neu Darchau - Fenster von einer Schule beschädigt

Im Zeitraum vom 23.03.2025 bis zum 25.03.2025 beschädigten Unbekannte das Fenster der Mensa einer Schule in der Elbuferstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Personen Steine gegen die Fensterscheiben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Küsten - Kollision auf Kreisstraße 8 - Zwei Personen leichtverletzt

Am 26.03.2025 gegen 09:00 Uhr befuhr eine 65-Jährige mit einem Skoda Citigo die Kreisstraße 18. An der Kreuzung der Kreisstraße 18 mit der Kreisstraße 8 in Sallahn missachtete sie die Vorfahrt eines VW Polo, welcher der Kreisstraße 8 folgte. Bei der Kollision wurde die 65-Jährige sowie die 57 Jahre alte Fahrerin des VW leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf über 20000 Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - Rum gestohlen - Dieb rennt davon

Ein Mann betrat am 25.03.2025 gegen 15:30 Uhr einen Supermarkt in der St.-Viti-Straße und steckte sich eine Flasche Rum im Wert von rund 30 Euro in seine Jackentasche. Als er ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen wollte, ertönte die Warensicherung. Der Mann rannte anschließend davon und wurde kurzzeitig noch von einem Zeugen verfolgt. Die Polizei konnte nach ersten Ermittlungen den 40 Jahre alten Dieb identifizieren. Er wurde wenig später angetroffen und kontrolliert. Er erhielt ein Hausverbot.

Bienenbüttel - Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 24.03.2025 bis zum 25.03.2025 in ein Einfamilienhaus in der Straße "Pastorenkoppel" einzudringen. Dabei drückten sie die Jalousien nach oben und bohrten in den Türrahmen. Ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt. Der Schaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Mann fährt alkoholisiert mit E-Scooter

Ein 61-Jähriger befuhr am 25.03.2025 gegen 11:00 Uhr die Bahnhofstraße mit einem E-Scooter. Aufgrund von erheblichen Ausfallerscheinungen kontrollierte die Polizei den Mann und stellte eine Alkoholisierung in Höhe von fast 2 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann steht zudem im Verdacht wenig später trotz Untersagung erneut ein Kraftfahrzeug geführt zu haben.

Uelzen - Unfall auf der Bundesstraße 4

Die Fahrerin eines PKW BMW verlor am 26.03.2025 gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 4 während eines Überholvorgangs die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet mit ihrem PKW ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro am verunfallten PKW. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell