POL-LG: ++ Lüneburg - Rucksack aus Pkw entwendet - Hinweise ++ Bienenbüttel - Tasche von Rollator einer Seniorin entwendet ++ Uelzen - Fahrrad sichergestellt - Hinweise gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Rucksack aus Pkw entwendet - Hinweise

Am 24.03.25 zwischen 14:45 und 15:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen Rucksack, welcher sich auf dem Beifahrersitz eines Mini Coopers befand. Der Pkw befand sich in einer Hofeinfahrt in der Straße Zeltberg. Für den Diebstahl wurde das Fliegengitter des elektrischen Schiebedaches zur Seite geschoben. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am 24.03.25 zwischen 05:45 und 15:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Wacholderweg ein. Aus dieser wurde unter anderem eine Spielekonsole entwendet. Es entstand Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Mofas befuhr am 24.03.2025 gegen 14:45 Uhr die Dannenberger Straße und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz abgelaufen war. Am Fahrzeug war noch ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei hat mehrfach auf den Beginn des neuen Versicherungsjahres ab dem 01.03.2025 hingewiesen. (Siehe auch Pressemitteilung vom 25.02.2025)

Dannenberg - Seniorin stürzt von Pedelec - Verletzt ins Krankenhaus

Eine 79-Jährige fuhr am 24.03.2025 gegen 09:45 Uhr mit einem Pedelec von einem Grundstück auf die Kantor-Schultz-Straße auf. Zeitgleich befuhr eine 58 Jahre alte Radfahrerin die Straße entlang. Als es beinahe zur Kollision kam stürzte die 79-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Uelzen

Uelzen - Erneuter Diebstahl trotz Hausverbot

Obwohl ein 39 Jahre alter Mann aufgrund eines vorherigen Diebstahls ein Hausverbot für einen Supermarkt in der Veerßer Straße erhielt, betrat er diesen am 24.03.2025 gegen 15:30 Uhr. Er nahm dort insgesamt vier Flaschen Alkohol im Wert von rund 30 Euro an sich und verließ den Supermarkt ohne zu bezahlen. Der Mann ist in der jüngeren Vergangenheit mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

Bienenbüttel - Tasche von Rollator einer Seniorin entwendet

Eine Seniorin betrat am 24.03.2025 gegen 12:30 Uhr einen Supermarkt in der Ladestraße, nachdem sie bei einer Bank eine Summe Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro abgehoben hat. Sie verstaute das Geld in einer Tasche und hing diese an ihren Rollator. In einem Moment der Unachtsamkeit entwendete ein derzeit unbekannter Mann die Tasche und verließ den Supermarkt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 180 cm groß - Lange, dunkle Haare mit Dutt - Bart - Schwarze Jacke - Graue Hose

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Alkoholisierter Mann randaliert vor Supermarkt

Ein alkoholisierter 31-Jähriger wurde am 24.03.2025 gegen 18:15 Uhr mehrfach aufgefordert einen Supermarkt in der Bergstraße zu verlassen. Als er der Aufforderung nicht nachkam, wurde er von einem Mitarbeiter nach draußen geschoben. Dort schubste der Mann absichtlich einen Aufsteller mit Pflanzen um, sodass ein Sachschaden von etwas über 100 Euro entstand. Die Polizei stellte bei dem Mann eine Alkoholisierung von 1,26 Promille fest.

Uelzen - Fahrrad sichergestellt - Hinweise gesucht

Am 13.03.2025 gegen 08:10 Uhr wurde durch die Polizei im Rahmen eines Einsatzes ein 26-Jähriger am Weg "Katzenbuckel", nahe der Ilmenau, angetroffen und kontrolliert. Dabei wurde bei ihm ein silbernes Damenrad der Marke "City Star" aufgefunden. Der Mann gab an es am vorherigen Tage in einem Gebüsch im Uelzener Innenstadtbereich gefunden hat. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den rechtmäßigen Eigentumsverhältnissen. ++ Bild des Fahrrades unter www. Presseportal.de (im Anhang) ++

