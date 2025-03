Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Frontalzusammenstoß auf der Ostumgehung - drei Verletzte ++ Rosche - Wohnmobil kollidiert mit Trecker - Beifahrertür reißt ab - Verursacher flüchtet ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 24.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Jungen Mann mit Messer bedroht - Wertgegenstände erlangt - Hinweise

In der Nacht zum 24.03.25 kam es gegen 01:45 Uhr an einer Unterführung in der Willy-Brandt-Straße zu einer Raubstraftat. Zwei Unbekannte bedrohten einen 23-Jährigen mit einem Messer und forderten diesen auf seine Sachen auszuhändigen. In der Folge übergab der junge Mann seine Wertgegenstände. Die Täter flohen. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlem, OT. Köstorf - Koi-Karpfen aus Garage entwendet - Hinweise

Zwischen dem 21.03. und dem 23.03.25 entwendeten Unbekannte insgesamt 18 Koi-Karpfen aus einer Garage im Bereich Köstorf. Hierbei wurde die Garage gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Karpfen entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Adendorf - Probefahrt endet mit Unfall

Am 23.03.25 gegen 14:45 Uhr machte ein 63-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad eine Probefahrt und fuhr von einem Grundstück auf die Straße Rauher Weg. Bei dieser Testfahrt verlor der 63-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit einem VW Touran auf der Gegenfahrbahn zusammen. Verletzt wurde niemand. Es stellte sich jedoch heraus, dass der 63-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Es entstand Sachschaden von über 1000 Euro.

Lüneburg - Kollision mit Verkehrsschild - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am 23.03.25 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 (Höhe Einmündung Am Alten Werk). Ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw VW Touran kam auf der B209 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der 45-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Aufnahme stellt sich heraus, dass der 45-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. Am Pkw entstand Sachschaden.

Melbeck - Geschwindigkeitsmessung - 163 km/h bei erlaubten 100 km/h

Am 21.03.25 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte die Geschwindigkeit auf der B4 zwischen Lüneburg und Melbeck. In den zwei Stunden konnten 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Zudem lagen vier davon im Bereich eines Fahrverbotes. Der "Tagesschnellste" war an diesem Tag mit 163 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs.

Lüneburg - Frontalzusammenstoß auf der Ostumgehung - drei Verletzte

Am 24.03.25 kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Deutsch Evern und Kaltenmoor. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 21-jähriger Fahrer eines VW Multivans nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der 21-jährige Fahrer, seine 52-jährige Beifahrerin und der 56-jährige Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten ist die Ostumgehung auch zum jetzigen Zeitpunkt zwischen den Anschlussstellen noch voll gesperrt. (Stand: 14:30 Uhr)

Lüchow-Dannenberg

Keine Meldungen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Auseinandersetzung im Seepark

Am 23.03.25 kam es gegen 16:00 Uhr zu Streitigkeiten im Seepark. Ein 18-Jähriger und eine 15-Jährige gerieten mit weiteren jungen Menschen in einen Streit. Daraufhin wurden sie verfolgt und in der Folge beleidigt und geschlagen. Im Rahmen einer Fahndung konnten die Verursacher festgestellt werden.

Uelzen - Streit am Busbahnhof - zwei Verletzte - Zeugen gesucht

Am 23.03.25 kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Streit im Bereich des Busbahnhofes. Vier Unbekannte begannen ein Streitgespräch mit zwei Jugendlichen. In der Folge wurde einer der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und der zweite zu Boden gerissen. Dabei wurde der auf dem Boden liegende Junge mehrfach getreten. Beide wurden verletzt. Die Polizei ermittelt.

Rosche - Wohnmobil kollidiert mit Trecker - Beifahrertür reißt ab - Verursacher flüchtet

Am 22.03.25 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 254. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Wohnmobils überholte auf der L254 in Richtung Rosche einen Trecker. Hierbei stieß der Fahrer mit der Beifahrertür des Wohnmobils gegen ein Anbaugerät des Treckers, sodass die Beifahrertür abriss und hängen blieb. Der Wohnmobilfahrer entfernte sich (ohne Beifahrertür) in Richtung Suhlendorf.

Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Wohnmobil, nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Ebstorf - Sachbeschädigung am Waldkindergarten - Hinweise

Zwischen dem 21.03.25 und dem 24.03.25 beschädigten Unbekannte die Tür und weitere selbstgebaute Einrichtungsgegenstände des Waldkindergartens im Hans-Rasch-Weg auf unbekannte Art und Weise, sodass Sachschaden entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

