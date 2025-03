Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ladendiebe im Baumarkt erwischt ++ Dieb schlägt Scheibe von innen ein ++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Seniorin ++ Mit 1,58 Promille am Steuer - Polizeibeamter in Zivil gibt Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebe im Baumarkt erwischt

Am 19.03.25 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt Bei der Keulahütte. Ein 33-Jähriger und seine 42-jährige Begleiterin wurden dabei erwischt, wie sie einige Gegenstände in eine mitgeführte Handtasche steckten und diese nicht bezahlten. Im mitgeführten Pkw der Beiden konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Wert lag bei über 300 Euro. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass das Fahrzeug gar nicht zugelassen war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Dieb schlägt Scheibe von innen ein - Bargeld aus Taxi entwendet - Hinweise

Am 19.03.25 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem kuriosen Diebstahl aus einem Taxi. Eine bisher unbekannte Person gelangte auf unbekannte Art und Weise in ein geparktes Taxi in der Straße Auf dem Wüstenort. Um das Fahrzeug zu verlassen schlug die unbekannte Person die Seitenscheibe des Fahrzeuges von innen ein und kletterte aus dem Fenster. Hierbei entwendete die unbekannte Person eine größere Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Am Abend des 19.03.25 kam es gegen 23:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Weinbergsweg. Nach bisherigen Erkenntnissen verabredeten sich zwei Männer zu einem Gespräch. In der Folge kamen weitere Personen hinzu und schlugen einen 26-Jährigen mehrfach. Der 26-Jährige wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Die Verursacher flüchteten in einem Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Falsche Handwerker verschaffen sich Zugang - Bargeld entwendet

Am 19.03.25 gegen 12:30 Uhr klingelten Unbekannte, welche sich als Handwerker ausgaben, bei einem 69-Jährigen im Tobakskamp. Hierbei suggerierte der Handwerker einen Wasserrohrbruch. Der Unbekannte schaffte es, den 69-Jährigen in einem Raum zu halten und in der Folge wurden mehrere tausend Euro Bargeld entwendet.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang Tipps, wie Sie sich verhalten sollten: - Denken Sie immer daran: Es ist Ihr gutes Recht fremde Menschen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn diese sich nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden!

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will: Schauen Sie zuvor durch den Türspion oder aus dem Fenster. Benutzen Sie die Gegensprechanlage.

- Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

- Versuchen Sie, bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu zu bitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Lassen Sie nur Handwerker rein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Sollten Sie auch nur leise Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei an.

-Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte die Polizei - egal, ob es zu einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen.

Adendorf - E-Scooter-Fahrer nach Unfall schwer verletzt - Fahrer verursacht weiteren Unfall

Am 19.03.25 kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Borgwardstraße. Ein 75-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Borgwardstraße und kollidierte bei voller Fahrt mit einem vor ihm fahrenden 38-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser wurde bei der Kollision schwer verletzt. Der 75-Jährige entfernte sich mit seinem Pkw von der Unfallörtlichkeit. Im weiteren Verlauf fuhr er in der Straße Steinbergkoppel gegen einen auf der Fahrbahn befindlichen Anhänger. Hier konnte der 75-Jährige durch Polizeibeamte festgestellt werden. Aufgrund möglicher Beeinflussung durch Medikamente wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren gegen den Senior wurden eingeleitet.

Lüneburg - Vier beteiligte Autos bei Unfall - Zwei Schwerverletzte - Hoher Sachschaden

Am 19.03.25 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Dörnbergstraße. Ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Dörnbergstraße in Richtung Kreisverkehr Mönchsgarten. Aus unbekannter Ursache fuhr der 54-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden Pkw Mercedes auf. Dieser wurde durch den Aufprall in die Luft geschleudert und kollidiert hierbei mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw Toyota. Zudem kam es zu einer weiteren Kollision mit einem im Kreisverkehr befindlichen Pkw VW. Der 54-jährige Verursacher und der 58-jährige Fahrer des Pkw Mercedes wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von mehr als 170.000 Euro.

Westergellersen - Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise

In der Nacht vom 19.03. auf den 20.03. brachen Unbekannte in der Straße Der Vorrahn in ein Einfamilienhaus ein. Über die Terrassentür gelangten die Unbekannten in das Haus und durchwühlten diverse Räume. Aus dem Haus wurde unter anderem Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Mit 1,58 Promille am Steuer - Führerschein sichergestellt - Polizeibeamter in Zivil gibt Hinweise

Ein PKW der Marke Citroen fiel am 19.03.2025 gegen 20:00 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einem zivilen Polizeibeamten in der Straße "Am Elbufer" auf. Dieser alarmierte seine Polizeidienststelle und folgte dem Fahrzeug bis zu einer Anschrift bei Hitzacker. Die Polizei stellte bei dem 85 Jahre alten Fahrer eine Alkoholisierung von 1,58 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Glückwunschkarten gestohlen

Ein Senior steckte sich am 19.03.2025 gegen 13:45 Uhr insgesamt acht Glückwunschkarten von dem Aufsteller eines Geschäftes in der Bahnhofstraße in seine mitgeführte Tasche. Ohne zu bezahlen entfernte er sich anschließend. Die Polizei konnte den Mann mitsamt dem Diebesgut antreffen. Die Glückwunschkarten wurden dem Geschäft wieder ausgehändigt.

Uelzen - Fahrrad entwendet

Am 18.03.2025 wurde zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ein mattschwarzes Stevens Crossrad in der Veerßer Straße entwendet. Das Rad im Wert von wenigen Hundert Euro war an einem Fahrradstände vor dem dortigen Schwimmbad angeschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen - Verletzte

Am 19.03.2025 gegen 12:30 Uhr beabsichtigte ein 49 Jahre alter Fahrer eines Fiat Doblo von der Bundesstraße 4 auf die Bundesstraße 191, Wendlandstraße, einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem bevorrechtigten PKW, welcher der Bundesstraße 191 folgte. Der 49-Jährige sowie der Fahrer des beteiligten PKW im Alter von 40 Jahren wurde leichtverletzt. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt.

Uelzen - Diebstahl eines Krankenfahrstuhls

Die Polizei ermittelt aufgrund des Diebstahls eines Krankenfahrstuhls. Dieser wurde am 19.03.2025 im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Gudesstraße gestohlen. Trotz Absuche seitens der Polizei konnte der Krankenfahrstuhl im Wert von einigen Hundert Euro nichtmehr aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Seniorin

Am 19.03.2025 gegen 14:30 Uhr kollidierte in der Nordallee eine 18 Jahre alte VW Sharan Fahrerin mit einem verkehrsbedingt vor ihr haltenden Ford Ka. Die Seniorin am Steuer des Ford wurde durch den Aufprall mit ihrem PKW gegen einen Baum gedrückt und schwerverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

