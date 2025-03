Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ PKWs entwendet - Hinweise gesucht ++ Brand einer Rasenfläche ++ Unfallflucht - Fahrzeug beschädigt Zaun ++ Dieb wird von Mitarbeiter aufgehalten ++ Geschwindigkeitsmessung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb versucht sich losreißen

Am 18.03.2025 gegen 19:00 Uhr entwendete ein 43-Jähriger Nahrungsmittel aus einem Supermarkt in der Bleckeder Landstraße und passierte damit den Kassenbereich. Dabei stellte sich ihm eine Mitarbeiterin in den Weg und hielt ihn fest. Der Mann versuchte sich mehrfach loszureißen und wurde anschließend durch einen Kunden festgehalten. Das Diebesgut im Wert von etwas über 10 Euro verblieb im Supermarkt.

Lüneburg - Diebstahl aus Supermarkt - Täter bereits bekannt

Zwei Männer steckten am 18.03.2025 gegen 16:00 Uhr drei Flaschen Alkoholika im Wert von rund 20 Euro in mitgeführte Rucksäcke und passierten den Kassenbereich des Supermarktes in der Sülfmeisterstraße ohne zu bezahlen. Anschließend flüchteten beide fußläufig, wobei einer der Täter im Alter von 43 Jahren nach kurzer Verfolgung festgehalten werden konnte. Bereits am Samstag, 15.03.2025, waren die Täter mit selbiger Vorgehensweise in dem Supermarkt aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/Neetze - PKWs entwendet - Hinweise gesucht

In der Nacht zum 19.03.2025 entwendeten Unbekannte einen BMW 530d, welcher in der Gerhart-Hauptmann-Straße an einem Wohnhaus abgestellt war. Der PKW im Wert von mehreren tausend Euro verfügt über ein Keyless Go System. Ein weiterer PKW wurde in selbiger Nacht in Neetze, Im Timpen, entwendet. Die Polizei registrierte zwei weitere Versuchstaten in Lüneburg, Am Plaggenschlag, und in Neetze in der Straße "Honenberg". Die Ermittlungen der Lüneburger Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Angeschlossenes Fahrrad gestohlen

Während eines zehnminütigen Einkaufs in einem Supermarkt in der Hindenburgstraße wurde einem Mann das angeschlossene Fahrrad der Marke "SCOTT" im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Dieses war vor dem Supermarkt abgestellt und mittels Spiralkabelschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Brand einer Rasenfläche

Am 18.03.2025 gegen 19:15 Uhr brannte eine Rasenfläche in der Daimlerstraße. Zeugen haben zuvor einen Knall wahrgenommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ohne dass ein Schaden entstand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrer eines E-Scooter fährt unter Einfluss und ohne Versicherungsschutz

Eine Polizeistreife kontrollierte am 19.03.2025 gegen 01:15 Uhr in der Hamburger Straße einen E-Scooter-Fahrer im Alter von 39 Jahren. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff THC. Zusätzlich ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,01 Promille. Der genutzte E-Scooter verfügte über keinen Versicherungsschutz. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vögelsen - Geschwindigkeitsmessung - Drei Verstöße festgestellt

Am Nachmittag des 18.03.2025 führte die Polizei knapp eine Stunde lang eine Geschwindigkeitsmessung im Radbrucher Weg durch. Dabei wurden insgesamt drei Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h wurden zwei PKW und ein LKW wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angehalten. Den Höchstwert erreichte eine Fahrerin mit 69 km/h.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow OT Müggenburg - Unfallflucht - Fahrzeug beschädigt Zaun

Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug touchierte am 18.03.2025 gegen 18:15 Uhr während des Rückwärtsfahrens einen Gartenzaun im Plater Blick in Müggenburg. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Schaden am Zaun wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Nötigung im Straßenverkehr - Zwei Personen bedroht

Die Polizei Uelzen ermittelt gegen zwei Männer im Alter von 27 und 44 Jahren aufgrund einer Nötigung im Straßenverkehr. Beide sollen im Verlaufe des 18.03.2025 in Wieren einem mit zwei Personen besetzten PKW mit einem VW Passat gefolgt sein. Dabei blockierten sie den PKW zeitweise und bedrohten die beiden Personen im Fahrzeug. Zu Sachschäden an den Fahrzeugen ist es nicht gekommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Dieb wird von Mitarbeiter aufgehalten

Ein 39-Jähriger betrat am 18.03.2025 gegen 10:30 Uhr einen Supermarkt in der Veerßer Straße. Dort steckte er sich ein Flasche Alkohol im Wert von rund 10 Euro in seinen Hosenbund und verließ den Supermarkt durch den Eingangsbereich. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und den Mann ansprechen. Dieser verhielt sich uneinsichtig und erhielt ein Hausverbot sowie ein Strafverfahren.

Uelzen - Unfall durch Ausweichmanöver verhindert - Frau leichtverletzt

Bereits am 17.02.2025 gegen 07:30 Uhr passierte eine 24-Jährige mit einem Audi A4 bei Grünlicht die Kreuzung auf der Hambrocker Straße/Hochgraefestraße in Richtung Ortsausgang. Aufgrund eines von rechts vermutlich trotz Rotlichts einmündenden PKW musste die Fahrerin stark bremsen und ausweichen. Dadurch verletzte sie sich leicht. Der ursächliche PKW soll dunkelblau gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell