Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer ++ Suderburg - Eternitplatten im Wald entsorgt ++ Adendorf - Schuppen brennt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 18.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer

Am 17.03.25 kam es gegen 11:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Roten Straße. Ein 33-Jähriger parkte seinen Pkw auf dem Radweg, dadurch fühlte sich ein 36-jähriger Radfahrer gestört und beleidigte den 33-Jährigen. Daraufhin entbrannte eine verbale und dann körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Lüneburg - Handy und Geldbörse aus Auto entwendet

Am 17.03.25 kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Transporter in der Straße Am Sande. Unbekannte entwendeten während der Ladearbeiten aus dem offenen Fahrerraum ein Handy und eine Geldbörse. Es entstand Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Schuppen brennt - Keine Verletzten

Am 17.03.25 kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Brand im Lentauer Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Schuppen mit Unterstand in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Barendorf - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am 17.03.25 gegen kurz vor 18:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda in der Lüneburger Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Bürocontainer aufgebrochen - Hinweise

In der Nacht vom 17.03. auf den 18.03.25 brachen Unbekannte einen Bürocontainer in der Gebrüder-Heyn-Straße auf. Mit einem Stein wurde hier eine Scheibe eingeschlagen. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Grüner Opel Corsa nach Verkehrsunfall gesucht

Am Morgen des 18.03.25 kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bleckeder Landstraße. Ein bisher unbekannter Fahrer eines grünen Pkw Opel Corsa befuhr die Bleckeder Landstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe einer Verkehrslenkung zur Beruhigung des Straßenverkehrs geriet der Opel Corsa auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein entgegenkommender Transporter ausweichen, sodass dieser gegen die Gehwegkante fuhr und beschädigt wurde. Der Opel Corsa entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz

Am 17.03.25 gegen 16:00 Uhr wurde ein 21-Jähriger in der Lüchower Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er auf seinem E-Scooter fährt, obwohl für diesen keine Versicherung abgeschlossen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Suderburg - Eternitplatten im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Am 17.03.25 gegen 10:30 Uhr wurde eine illegale Müllentsorgung an der Bundesstraße 4 in einem Waldstück in Höhe des Funkmasts festgestellt. Mehrere Big Bags mit Eternitplatten konnten an der Örtlichkeit festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Auseinandersetzung beim Ratsteich

Am 17.03.25 kam es gegen 16:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Gudesstraße. Bei Eintreffen der Polizei entfernten sich alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Personen in einen Streit und schlugen sich teilweise gegenseitig mit unterschiedlichen Schlaggegenständen. Die beteiligten Personen konnten im Zuge der weiteren Ermittlungen angetroffen und identifiziert werden. Drei Personen wiesen Verletzungen auf, sodass diese im Krankenhaus behandelt werden mussten. Einige Schlaggegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

