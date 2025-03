Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15./16.03.2025 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Täter nach Vandalismus in der Innenstadt gestellt

In der Nacht zum Samstag stellte ein Zeuge eine Sachbeschädigung an einem Geschäft in der Großen Bäckerstraße fest. Der vom Zeugen beobachtete 18-jährige Beschuldigte konnte hierauf durch eine Streifenbesatzung Am Sande angetroffen werden. Auch hier waren bereits an einer Bankfiliale Glaselemente beschädigt worden. Der mit 2,38 Promille alkoholisierte Beschuldigte durfte die restliche Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Er zeigte sich weiterhin uneinsichtig, beleidigte Beamte und beschädigte auch auf der Wache noch Inventar. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Einfluss

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag konnte der 19-jährige Fahrer eines Pkw VW in der Altenbrückertorstraße überprüft werden. Ein erster Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0,93 Promille. Ferner verliefen Tests positiv hinsichtlich einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Eine Fahrerlaubnis konnte von ihm ebenfalls nicht vorgewiesen werden. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Adendorf - Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend in Adendorf in der Straße "Am Wischhoff" über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus. Im Haus aufgefundener Schmuck dürfte hier entwendet worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel: 04131/854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Verkehrsunfall unter Einfluss auf der Bundesstraße 493

In der Nacht von Freitag auf Samstag verunfallte ein 39 - Jähriger auf der Bundesstraße 439 in Höhe Woltersdorf mit seinem Pkw. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Waldstück zum Stehen. Dort ging der Pkw schließlich in Flammen auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,34 Promille festgestellt werden. Des Weiteren stand dieser vermutlich unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel und Cannabis. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Wustrow - Schaufensterscheibe beschädigt

In Wustrow wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Schaufensterscheibe eines Möbelgeschäftes auf bisher unbekannte Art und Weise beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow, Telefonnummer 05841 - 1220, entgegen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg - Fahrten unter THC

Am Samstagabend wurde im Ortsteil Spithal in Bergen (Dumme) ein 40 - jähriger Fahrzeugführer eines Pkw kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein weiterer Pkw - Fahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr in Luckau im Ortsteil Kremlin kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 24 - jährige Fahrzeugführer ebenfalls unter dem Einfluss von THC stand. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden, nach vorangegangener durchgeführter Blutentnahme, entsprechende Verfahren eingeleitet.

Woltersdorf - Pkw auf Seite gekippt

Am Sonntagmorgen wurde auf einem Grundstück in Woltersdorf ein auf der Beifahrerseite liegender Pkw festgestellt. Wie es zu diesem Umstand kam, ist bisher nicht bekannt. Hinweise dazu nimmt die Polizei Lüchow, Telefonnummer 05841 - 1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Trunkenheitsfahrten

Am Samstag, gegen 05.30 Uhr, wird in Uelzen, Gudesstraße ein 37-jähriger Mann in einem PKW kontrolliert. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Eine weitere Trunkenheitsfahrt ereignete sich am Sonntag, gegen 02.10 Uhr, in Uelzen Celler Straße. Ein 21-jähriger Mann führte einen PKW, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Es folgten jeweils Blutentnahmen und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, gegen 15.30 Uhr, wurde in Uelzen, Oldenstädter Straße, ein E-Scooter kontrolliert. Das Elektrofahrzeug war ohne gültige Versicherung unterwegs. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Verkehrsunfallfluchten

Am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 20:30 Uhr ereigneten sich in der Veerßer Straße, Bahnhofstraße (Parkplatz Uhlenköperpark) und in der Nordallee (Parkplatz McDonalds) Verkehrsunfälle, bei welchen sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernten. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen unter 0581-9300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell