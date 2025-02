Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisster aus Schwäbisch Gmünd gefunden

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Lindach: Vermisste Person aufgefunden

Der vermisste 66-Jährige wurde in Lindach aufgefunden. Auf Grund seines langen Aufenthalts im Freien bei der niedrigen Außentemperatur wird er zunächst durch den Rettungsdienst versorgt.

Ursprungsmeldung:

Schwäbisch Gmünd - Lindach: 66-jähriger Mann vermisst 11.02.2025, 18:24 Uhr

Aalen Seit Dienstagmorgen, 10:40 Uhr, wird der 66-jährige Horst P. vermisst. Herr P. verließ um diese Uhrzeit seine Wohnung in der Straße In der Sue, um eine nahegelegene Praxis aufzusuchen. Dort kam er jedoch nicht an. Herr P. ist gesundheitlich beeinträchtigt und schlecht zu Fuß unterwegs. Eine Gefahr für Leib und Leben kann deswegen nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste ist ca. 176 cm groß und Brillenträger. Er ist komplett schwarz gekleidet und ist lediglich mit Hausschuhen unterwegs. Zudem trägt er vermutlich eine schwarze Wollmütze.

Hier geht es zur Fahndung mit Foto: https://t1p.de/jkd3

Hinweise auf die vermisste Person nimmt die Kriminalpolizei Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: 07361/580-110 E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell