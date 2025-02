Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Einbruch

Aalen (ots)

Remshalden: Unfall auf der B29

Am Dienstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, kollidierte ein 24-jähriger VW-Fahrer mit einer 38-jährigen Renault-Fahrerin. Die beiden Fahrzeugführer waren auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Remshalden-Grunbach kam der 24-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafes auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit der dort fahrenden 38-Jährigen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Aspach-Rietenau: In Kindertagesstätte eingebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelten bislang unbekannte Einbrecher eine verschlossene Türe einer Kindertagesstätte in der Trinkgasse auf und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Durch die Einbrecher wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Trinkgasse gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

