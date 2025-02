POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kellerbrand

Aalen (ots) - Aalen: Fahrzeug beschädigt Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 7:45 Uhr und 9:20 Uhr einen, in der Parkstraße geparkten, Smart. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen. Lorch: Kontrolle über PKW verloren Ein 39-Jähriger befuhr am ...

