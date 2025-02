Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallfluchten - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 7:45 Uhr und 9:20 Uhr einen, in der Parkstraße geparkten, Smart. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Lorch: Kontrolle über PKW verloren

Ein 39-Jähriger befuhr am Sonntag, gegen 18:30 Uhr, die B297 von Wäschenbeuren in Fahrtrichtung Lorch. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund Glätte die Kontrolle über seinen VW. Infolgedessen geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 55-Jährigen. Durch den Unfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Spraitbach: Einbruch

Im Zeitraum von Sonntag, 02.02 und Montag, 10.02.25, brachen Unbekannte über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Hospertstraße ein. Nach der Durchsicht sämtlicher Räume verließen sie das Gebäude ohne Diebesgut. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562.

Ellwangen: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren beschädigte am Montag ein bislang unbekannter LKW-Fahrer auf der BAB7 Rastanlage Ellwanger Berge Ost einen dort geparkten LKW eines 51-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Kirchberg unter 07904/94260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell