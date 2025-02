Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit Linienbus

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr eine 54-jährige Omnibus-Fahrerin von einer Bushaltestelle in der Stuttgarter Straße in die Fahrbahn ein. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Fiat-Fahrer, welcher die Stuttgarter Straße bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Untermünkheim: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich am Montagabend gegen 18 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Alten Steige und durchwühlte dort mehrere Schränke in einem Zimmer. Anschließend entfernte er sich wieder aus dem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Wolpertshausen: Unfall am Stauende

Am Montagvormittag gegen 8:15 Uhr befuhr ein 57-jähriger BMW-Fahrer den linken Fahrstreifen der A6 zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshsn. als er aufgrund eines Staus verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine hinter ihm fahrende 19-jährige Audi-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr daraufhin auf den BMW auf. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

