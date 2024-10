Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Greven, Pressetermin zum Thema Einbruchschutz Infostand zu "Riegel vor!": Polizisten der Kriminalprävention und Bürger als Interviewpartner

Kreis Steinfurt, Greven (ots)

Die Kreispolizeibehörde Steinfurt beteiligt sich auch in diesem Jahr an der landesweiten Präventionskampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." gegen Wohnungseinbruch. Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz informieren am Samstag (26.10.24) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr in der Grevener Innenstadt zum Thema Einbruchschutz. Die Polizisten sprechen die Bürger gezielt an und beantworten Fragen. Darüber hinaus wird ein Bürger, der nach einer sicherheitstechnischen Beratung durch die Polizei an seinem Haus Umrüstungen vornehmen ließ, von seinen Erfahrungen berichten.

Wir laden hiermit herzlich ein zum Pressetermin am

Samstag, 26. Oktober, um 10 Uhr in Greven an der Marktstraße/Ecke Rathausstraße (der Stand befindet sich auf dem Gehweg gegenüber der Bäckerei Kiepenkerl am Eingang zur Innenstadt).

Der Bürger sowie unsere Präventionsexperten, die Kriminalhauptkommissare Ralf Groothus und Sascha Tribukeit, stehen als Ansprech- bzw. Interviewpartner zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Pressetermin teilnehmen und bitten um eine kurze Anmeldung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizeibehörde Steinfurt, per Telefon unter 02551/15-2200 oder per E-Mail an pressestelle.steinfurt@polizei.nrw.de.

