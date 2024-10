Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Ledder Werkstätten

Hörstel (ots)

In der Zeit von Freitag (18.10), 17.00 Uhr bis Montag (21.10.), 07.30 Uhr sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Ledder Werkstätten an der Straße Im Lerchengrund eingestiegen. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. In den Werkstätten hebelten die Täter mehrere Türen auf, um in die verschiedenen Räume zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Des Weiteren brachen die Täter einen Getränkeautomaten auf. Ob die Unbekannten Beute machten, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell