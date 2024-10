POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, hoher Sachschaden

Greven, Recke, Westerkappeln (ots) - In Greven ist am Hansaring in eine Bäckerei eingebrochen worden. Eine Mitarbeiterin stellte am Freitagmorgen (18.10) um 05.10 Uhr fest, dass die Filialtür durch unbekannte Täter beschädigt worden ist. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. In eine Bäckereifiliale in Recke, die in ...

mehr