Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Restaurantgast beklaut Mitarbeiter

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag befand sich ein 17-Jähriger als Gast in einem Restaurant in der Weimarer Innenstadt. Als er die dortigen Sanitäranlagen benutzen wollte, musste er an einem Lagerraum für die Mitarbeiter vorbei. Kurzerhand betrat er den als Privat markierten Raum und entwendete dort die Geldbörse eines Angestellten. Glücklicherweise wurde er dabei beobachtet und konnte bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden. Den Hamburger erwartet nun eine Diebstahlsanzeige, das Portemonnaie gab er an den Geschädigten zurück.

