POL-HI: Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld und Wertgegenstände

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (hau). Am Montagvormittag, den 15.04.2024, kam es in der Sporthalle einer Gesamtschule in Bad Salzdetfurth gegen kurz nach 11:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Der Einsatz wurde durch einen 15-jährigen Schüler der Gesamtschule verursacht, welcher mit Tierabwehrspray in den Umkleidekabinen der Sporthalle gesprüht haben soll. Dadurch erlitten nach jetzigem Ermittlungsstand 14 ...

mehr