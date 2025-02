Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstagmittag gegen 13:15 Uhr bog ein unbekannter Pkw auf ein Parkplatzgelände in der Haller Straße ein, dabei streifte das Fahrzeug einen dort geparkten Kleinbus des Herstellers Daimler-Benz. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw des Herstellers BMW Mini gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Rosengarten: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 28-jähriger Peugeot-Fahrer die B19 von Gaildorf kommend. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

