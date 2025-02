Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuer in der Justizvollzugsanstalt - Frau bedrängt - Gegenstände auf der Fahrbahn

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Gegenstände auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht

Ein 66-jähriger Lenker eines Linienbusses befuhr am Samstag, gegen 5:00 Uhr, die Hohenstadter Straße in Richtung Ortsmitte. Der Fahrer erkannte, dass unter anderem Gitterboxen und Rohrteile, die vermutlich zuvor von einer Baustelle entfernt wurden, auf der Straße lagen und konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Unfall verhindern. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet Zeugen, die Hinweise auf Personen geben könnten, welche die Gegenstände auf der Straße verteilt haben, sich unter der Nummer 07366 9666-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Feuer in der Justizvollzugsanstalt

Vermutlich aufgrund einer Zigarettenkippe setzte sich am Freitag gegen 10:15 Uhr eine Bettdecke in einer Haftzelle in der Justizvollzugsanstalt in der Herlikofer Straße in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit sechs Fahrzeugen und 33 Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarztwagen im Einsatz. Durch das Feuer wurden die beiden Insassinnen der Haftzelle leicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

Neresheim: Frau bedrängt

Bereits am Donnerstag, 05.12.2024 kam es gegen 20:45 Uhr in der Dominikus-Zimmermann-Straße zu einem Vorfall, bei dem eine 20-jährige Frau von einer männlichen Person bedrängt wurde. Eine etwa 40-jährige Frau mit blonden, schulterlangen Haaren, welche mit ihrem schwarzen Kleinwagen den Dossinger Weg nach oben fuhr, wurde auf den Vorfall aufmerksam und hielt an. Daraufhin rannte die männliche Person auf dem Dossinger Weg nach oben davon. Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er war ca. 170 cm groß und schwarz bekleidet zudem trug er eine schwarze Wollmütze.

Zeugen, die etwas beobachtet haben bzw. die Dame, die angehalten hatte, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001 zu melden.

