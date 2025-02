Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Übergriff gesucht

Aalen (ots)

Aspach: Zeugen nach Übergriff im Rahmen des Fußballspiels VfB Stuttgart II gegen SG Dynamo Dresden gesucht

Am Samstag gegen 13:55 Uhr wurde am Tor 9 der "WIRmachenDRUCK Arena" eine Tasche über einen dortigen Zaun geworfen. Eine 19-jährige Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes bemerkte dies und nahm die Tasche auf. In diesem Moment kamen zwei unbekannte Dynamo Dresden Fans auf die Frau zu und griffen diese an. Einer der beiden unbekannten Männer schlug der 19-Jährigen in das Gesicht während der andere Mann die Hand der 19-Jährigen stark zudrückte. Aufgrund der Schmerzen ließ die Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes die Tasche fallen. Die beiden unbekannten Männer nahmen die Tasche an sich und gingen in Richtung Block 0.

Zu den beiden unbekannten Männern liegt lediglich eine rudimentäre Personenbeschreibung vor. Sie waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatten einen leichten Bart und trugen eine graue Mütze.

Zeugen, welchen den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell