POL-EL: Lingen - Werkzeuge von Baustelle entwendet

Neuenhaus (ots) - Bereits am 01.10.2024 kam es in der Zeit von 8 Uhr bis 16:30 Uhr am Bahnhof in Neuenhaus zunächst zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Am Folgetag konnte der Scooter auf einem Schulhof an der Straße "Am Mühlengraben" aufgefunden werden. Der bislang unbekannte Täter hatte diesen beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941 - 989850 zu melden. ...

mehr