Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - 23-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Esterwegen (ots)

Am Sonntag gegen 7.14 Uhr fuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der B401 aus Oldenburg kommend in Richtung Dörpen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen wurde der 23-Jährige lebensgefährlich verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

