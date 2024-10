POL-EL: Nordhorn - VW Up durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am 5. Oktober kam es gegen 18.10 Uhr auf der Nordhorner Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen einem schwarzen Mercedes und einem grauen Kia. Ein bislang unbekannter Zeuge habe den Unfall beobachtet. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. ...

