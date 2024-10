POL-EL: Emlichheim - Garage in Brand geraten

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 5. Oktober 20.00 Uhr und 6. Oktober 11.19 Uhr kam es an der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer direkt hinter einem Fußgängerüberweg gegen ein Verkehrszeichen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner ...

