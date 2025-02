Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Adelmannsfelden: Straßenlaterne beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeuglenker kam zwischen Montag und Dienstag mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Straßenlaterne in der Schillerstraße/ Abzweigung Hauptstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Eine 41 Jahre alte Opel-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen, um kurz vor 6 Uhr, in den Kreisverkehr in der Königsturmstraße ein und übersah hierbei einen 44-jährigen Audi-Lenker, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieben die beide Beteiligten unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Fahrrad entwendet

Am Montag zwischen 19:00 und 20:00 Uhr wurde ein Fahrrad, welches auf einem Innenhof in der Friedhofstraße abgestellt war, entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Rad der Marke Sandora (Danger) mit silbernen Aluminium-Schutzblechen. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 7361 524-0 zu melden.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 7:30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit einem Skoda die Goldshöfer Straße. Beim Einbiegen in den Kreisverkehr an der Abtsgmünder Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Opel-Lenker. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell