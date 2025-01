BPOLI L: Ausflug nach Leipzig hat sich für 2 Diebe nicht gelohnt

Leipzig/Halle (ots) - So hatte sie sich ihren Urlaub sicher nicht vorgestellt: Satt in der Sonne Hurghadas landete eine 31-Jährige am Samstag in die Justizvollzugsanstalt in Chemnitz. Und auch ein 40-Jähriger Rumäne musste hinter Gitter, weil er die knapp 2.000 EUR Ersatzfreiheitsstrafe aus gleich drei Haftbefehlen nicht bezahlen konnte. Die Frau stellte sich am 28.12.2024 zur grenzpolizeilichen Kontrolle am Flughafen Leipzig/Halle bei der Bundespolizei vor. Als die ...

